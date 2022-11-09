Дуэли в четырех штатах США решат исход гонки за места в Сенат, Конгресс останется за республиканцами

На промежуточных выборах в США у демократов дела идут несколько лучше, чем прогнозировалось непосредственно перед выборами.

По сообщениям американских телерадиовещательных компаний, республиканцы не смогли получить места в Сенате на выборах в Колорадо, Коннектикуте и Нью-Гэмпшире, но партия намерена выиграть эти выборы с подавляющим большинством в Палате представителей.

Четыре дуэли за места в Сенате решат, кто сможет получить большинство в этой палате. Это Джорджия, Аризона, Невада и Висконсин.

В штате Джорджия республиканец Гершель Уокер и действующий демократ Рафаэль Уорнок набрали менее 50 процентов из-за 2-процентной доли голосов за кандидата от либертарианцев. Повторные выборы могут потребоваться 6 декабря из-за особого положения в штате. Претендент от Демократической партии Стейси Абрамс признала поражение действующему республиканцу Брайану Кемпу в дуэли губернаторов Джорджии.

Подсчет голосов в Аризоне и Неваде также все еще очень близок, и здесь еще предстоит подсчитать много голосов. В Аризоне подсчет голосов на президентских выборах 2020 года занял несколько дней. Даже в ключевом штате Висконсин победитель до сих пор неясен.

По подсчетам нескольких американских телерадиовещательных компаний, кандидат от демократов Джон Феттерман одержал победу в особенно упорной гонке за место в Сенате в штате Пенсильвания. Он победил телеврача-республиканца Мехмета Оза, которого поддерживает экс-президент Дональд Трамп.

Республиканцам достаточно получить одно место в Сенате и пять мест в Палате представителей, чтобы получить большинство. В Палате представителей они смогли получить несколько мест во Флориде, да и в других штатах, похоже, демократы могут получить некоторые места.

На данный момент расклад в Конгрессе выглядит так: