Курс начальной военной подготовки появится в школах РФ в новом учебном году

С нового учебного года в российских школах появится курс, посвящённый начальной военной подготовке.

Днём среды министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в будущем учебном году российские школьники начнут изучать курс по начальной военной подготовке. По словам Кравцова, разработка данного курса ещё не завершена, однако она будет полностью составлена к 1 января 2023 года.

Сергей Кравцов подчёркивает, что изначальный запуск курса будет лишь апробацией, после чего он будет полноценно введён во всех российских школах.