Курс начальной военной подготовки появится в школах РФ в новом учебном году
2022-11-09 12:22
С нового учебного года в российских школах появится курс, посвящённый начальной военной подготовке.
Днём среды министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в будущем учебном году российские школьники начнут изучать курс по начальной военной подготовке. По словам Кравцова, разработка данного курса ещё не завершена, однако она будет полностью составлена к 1 января 2023 года.
Сергей Кравцов подчёркивает, что изначальный запуск курса будет лишь апробацией, после чего он будет полноценно введён во всех российских школах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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