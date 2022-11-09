Представитель Киркорова утверждает, что цветами по лицу получил не поклонник

Видео, где Филипп Киркоров ударил зрителя в зале на концерте букетом роз разлетелось по сети. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская утверждает, что "получил" не поклонник, а человек из команды певца, который резко повел себя с фанатом.

В последнее время имя Филиппа Киркорова не сходит с уст.

В этот раз певец отхлестал зрителя, находящегося на концерте знаменитости, букетом роз.

Официальный представитель исполнителя Екатерина Успенская утверждает, что Киркоров ударил не фаната, а своего сотрудника, который некрасиво поступил со зрителем.

Что именно сделал человек из команды артиста, Успенская уточнять не стала.