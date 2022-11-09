Представитель Киркорова утверждает, что цветами по лицу получил не поклонник
2022-11-09 12:33
Видео, где Филипп Киркоров ударил зрителя в зале на концерте букетом роз разлетелось по сети. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская утверждает, что "получил" не поклонник, а человек из команды певца, который резко повел себя с фанатом.
В последнее время имя Филиппа Киркорова не сходит с уст.
В этот раз певец отхлестал зрителя, находящегося на концерте знаменитости, букетом роз.
Официальный представитель исполнителя Екатерина Успенская утверждает, что Киркоров ударил не фаната, а своего сотрудника, который некрасиво поступил со зрителем.
Что именно сделал человек из команды артиста, Успенская уточнять не стала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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