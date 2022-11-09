В Японии очень популярны отели любви, в которых пары проводят время вместе

Такие места есть во многих странах, но именно в Японии они носят массовый характер и являются для японцев уже обыденной вещью.

Такие отели располагаются в людных местах и оформлены яркими неоновыми вывесками.

Однако выход всегда припрятан, чтобы посетители не попадались на глаза других людей. Внутри также сохраняется полная анонимность.

На 2007 год их выручка составила больше 26 миллиардов долларов, а количество посещений около 500 миллионов.

Неудивительно, что государство получает неплохой доход с них, а количество таких отелей превышает 30 000.