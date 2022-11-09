Проснулась «порноактрисой»: парень выложил в сеть видео интимных встреч с нижегородкой

Она считает, что экс-партнер публиковал такие ролики для заработка и даже не подозревала, что ее снимают во время свиданий.

Жительница Нижегородской области была потрясена, обнаружив себя на видео на сайте для взрослых. Как выяснилось, теперь уже бывший возлюбленный снимал их встречи на камеру и выкладывал в интернет, сообщает Рrogorodnn.ru.

По словам пострадавшей, ссылку на видео ей прислал знакомый, сама она такие сайты ранее не посещала. Позже выяснилось, что в интернете было не одно видео с ее участием.

"Для меня это шок, предательство ужасное", - призналась женщина. Она считает, что экс-партнер публиковал такие ролики для заработка. Женщина даже не подозревала, что ее снимают во время свиданий.

Нижегородка обратилась в полицию, но там уголовное дело заводить отказались, пообещав провести проверку. В прокуратуре ей тоже отказали, сославшись на отсутствие исходного видео. А администрация сайта, где было выложено видео, пошла женщине навстречу: ролик был удален.

Сам автор видео не выходит на связь и не признает свою ответственность.