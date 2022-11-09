Сотрудник ФБР получил приказ на поиски «крота», которым оказался он сам

Это является реальным случаем, который произошел с Робертом Ханссеном — двойным агентом, работающим в ФБР.

Он устроился в ФБР в 1976 году, а уже через три года обратился в ГРУ СССР, предложив свои услуги. С этого момента он стал поставлять СССР большой объем информации о деятельности ФБР и даже передал данные о предателе ЦРУ, что сотрудничал с американцами. Да, двойные агенты были везде.

В 1985 году Ханссен отправил анонимное письмо в КГБ, где попросил за свои услуги 100 000 долларов (252 тысячи долларов на 2021 год), передав данные о трех предателях СССР, работающих на ФБР: Бориса Южина, Валерия Мартынова и Сергея Моторина. Эти данные также были переданы другим «кротом» Олдричем Эймсом.

Развитие истории начинается в 1987 году, когда ФБР поручило Роберту Ханссену изучить случаи проникновения, чтобы найти человека, который предал Мартынова и Моторина (их отозвали в СССР, где осудили, поэтому об этих двух случаях стало известно ФБР). Этими предателями, как вы поняли, были Олдрич Эймс и сам Роберт Ханссен.

Естественно Роберт сделал все, чтобы не раскрыть себя. Он провел дело внимательно, изучив всю информацию, однако свои «заслуги» скрыл, что было ему лишь на руку.

Команда ЦРУ, занимающаяся поиском кротов (Роберт не участвовал в ней). 1990 год.

Не будем рассказывать всю дальнейшую историю передачи данных КГБ, но отметим, что Ханссен продолжал успешно шпионить, после чего взял перерыв на 8 лет (в связи с развалом СССР), а в 1999 году связался с СВР (преемница КГБ).

США понимали, что у них есть «кроты», которые усложняют им жизнь. Расследование шло постоянно, однако успеха удалось добиться лишь в 1994 году, когда был арестован Эймс, один из «кротов». Он занимался многими делами, в которых была замечена передача информации СССР. Однако это объясняло не все случаи утечки данных. Стало понятно, что существует второй «крот».

В 1994 году ФБР и ЦРУ объединили силы по поиску шпиона, которого они прозвали «Серым костюмом». Благодаря этому они смогли обнаружить других шпионов, однако Ханссен оставался на свободе.

Следователи ФБР добились успеха только в 2000 году, когда заплатили 7 миллионов долларов агенту КГБ, который имел важную информацию, связанную с «кротом». В ней они нашли аудиозапись разговора шпиона и агента КГБ.

Но даже тогда они не узнали сразу голос, хоть он и показался им знакомым. Помогли остальные файлы, где были найдены заметки "крота". В них обнаружилась цитата генерала Джорджа Паттона. Только тогда один из агентов ФБР вспомнил, что слышал эту же цитату от Роберта Ханссена. Двойной агент был близок к провалу.

В декабре 2000 года Роберта повысили. Нет, ФБР не сошло с ума, это был их план. Они решили назначить его куратором компьютерной безопасности, чтобы за ним было проще следить. Нужно было собрать больше информации, чтобы окончательно подтвердить его вину.

В 2001 году ему приставили помощника, который на самом деле был послан ФБР для слежки за Робертом. Это дало результат, и чуть позже он смог заполучить важные данные, подтверждающие предательство агента.

В последние дни работы Роберт стал подозревать, что что-то не так. Однако продолжил вести свою деятельность и решил сделать еще один тайник с информацией для России, когда и был пойман с поличным сотрудниками ФБР.

Ханссен пошел на сделку с судом, признавшись в своей вине. Это позволило ему избежать смертной казни, получив 15 пожизненных сроков.

Основной причиной предательства он назвал денежный интерес. Действительно, он получал немало денег. По некоторым данным Роберт получал в 2,5 раза больше, чем ему платили в ФБР.

Эта история действительно впечатляет. Поэтому вы, наверное, не удивитесь, узнав, что по ее мотивам было снято несколько документальных фильмов и созданы десятки упоминаний в отдельных эпизодах и книгах.

С одной стороны, это был талантливый шпион, что больше 15 лет водил за нос ФБР, передав огромные объемы секретных материалов другой стране. С другой, это предатель, что делал все это только ради денег. Хотя, эти два факта не противоречат друг другу.