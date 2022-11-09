Медведев: привычный мир дедушки Байдена «улетает» из-за результата выборов в США

Дмитрий Медведев прокомментировал первые итоги промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатах.

9 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что первичные обнародованные результаты промежуточных выборов в США показывают конец привычного мира для Джо Байдена, который совершил ошибку, сделав ставку на режим Владимира Зеленского в Украине.

Утром среды стало известно, что представители республиканской партии Соединённых Штатов получили большинство голосов на выборах в американский Сенат и палату представителей.