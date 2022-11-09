Пол Тиббетс: пилот, который сбросил ядерную бомбу "Малыш" на Хиросиму, его смерть и развеянный прах

Из-за ядерной бомбы в Хиросиме моментально погибло 70-80 тысяч человек, а если учитывать долгосрочные воздействия радиации, то число погибших превышает 200 000 людей.

В интервью 1975 года:

Я горжусь тем, что смог начать с нуля, спланировать все и добиться того, чтобы все работало так же идеально, как и раньше... Я сплю спокойно каждую ночь.

В интервью 2005 года:

Я знал, когда получил задание, что это будет эмоциональное событие. У нас были чувства, но мы должны были отодвинуть их на задний план. Моим единственным движущим интересом было сделать все возможное, чтобы мы могли как можно быстрее покончить с убийствами.

Из-за своего отношения к этой бомбардировке, он и не захотел, чтобы его похоронили и поставили надгробие.

Он считал, что противники этого события будут использовать его могилу как место протеста или даже вандализма. Это само по себе не очень приятно, а зная отношение Тиббетса к бомбардировке, это было бы вдвойне хуже.

После смерти в 2007 году его кремировали, а сам прах развеяли над Ла-Маншем, где он много раз пролетал во время войны.