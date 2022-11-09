Киркоров ударил зрителя букетом цветов по лицу во время концерта

Российский музыкант Филипп Киркоров ударил зрителя на своём концерте, использовав для этого букет цветов.

Накануне в Казахстане прошёл концерт российского певца Филиппа Киркорова, который ознаменовался скандалом: во время исполнения одной из песен Киркоров спустился со сцены, дважды ударил по лицу зрителя букетом цветов, после чего бросил цветы на сцену и вновь поднялся туда сам.

Известно, что уже после концерта Филипп Киркоров фотографировался со своими поклонниками, во время чего выгонял некоторых из купивших билеты, требуя от них покинуть зал.