Киркоров ударил зрителя букетом цветов по лицу во время концерта
2022-11-09 12:50
Российский музыкант Филипп Киркоров ударил зрителя на своём концерте, использовав для этого букет цветов.
Накануне в Казахстане прошёл концерт российского певца Филиппа Киркорова, который ознаменовался скандалом: во время исполнения одной из песен Киркоров спустился со сцены, дважды ударил по лицу зрителя букетом цветов, после чего бросил цветы на сцену и вновь поднялся туда сам.
Известно, что уже после концерта Филипп Киркоров фотографировался со своими поклонниками, во время чего выгонял некоторых из купивших билеты, требуя от них покинуть зал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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