Пушилин: в районе Павловки идут тяжёлые бои за освобождение Угледара

APS
2022-11-09 12:54

Денис Пушилин рассказал о тяжёлой ситуации возле населённого пункта Павловка в Донецкой Народной республике.

Днём 9 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что под населённым пунктом Павловка в ДНР завязались тяжёлые бои российских и чеченских бойцов вместе с сотрудниками народной милиции Донбасса против представителей вооружённых сил Украины.

По словам Пушилина, занятие Павловки союзными войсками является необходимым для дальнейшего освобождения города Угледар, что приблизит завершение спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей