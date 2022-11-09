Пушилин: в районе Павловки идут тяжёлые бои за освобождение Угледара
2022-11-09 12:54
Денис Пушилин рассказал о тяжёлой ситуации возле населённого пункта Павловка в Донецкой Народной республике.
Днём 9 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что под населённым пунктом Павловка в ДНР завязались тяжёлые бои российских и чеченских бойцов вместе с сотрудниками народной милиции Донбасса против представителей вооружённых сил Украины.
По словам Пушилина, занятие Павловки союзными войсками является необходимым для дальнейшего освобождения города Угледар, что приблизит завершение спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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