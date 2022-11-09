Пушилин: в районе Павловки идут тяжёлые бои за освобождение Угледара

Денис Пушилин рассказал о тяжёлой ситуации возле населённого пункта Павловка в Донецкой Народной республике.

Днём 9 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что под населённым пунктом Павловка в ДНР завязались тяжёлые бои российских и чеченских бойцов вместе с сотрудниками народной милиции Донбасса против представителей вооружённых сил Украины.

По словам Пушилина, занятие Павловки союзными войсками является необходимым для дальнейшего освобождения города Угледар, что приблизит завершение спецоперации.