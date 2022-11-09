Медведев о выборах в США: «мир дедушки Байдена улетает»
2022-11-09 12:56
Заместитель председателя Совета безопасности России высказался о выборах в США.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал выборы в США, победу на которых одержала Республиканская партия.
"Мир дедушки Байдена улетает", - написал он в Telegram
Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка действующего курса США в мире меняется.
Ранее представители Республиканской партии неоднократно высказывались о том, что в случае победы на выборах помощь Украине будет значительно сокращена.
Опубликовано: Максим Алексеев
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