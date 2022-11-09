Официантки, работающие в кофейне, отстояли своё право носить на работе бикини
Кофейня «Hillbilly Espresso» (Эверетт, Вашингтон, США) привлекает к себе немало внимания. То ли благодаря кофе, то ли благодаря униформе официанток.
Городской совет попытался ввести указ, запрещающий дамам расхаживать на рабочем месте в столь фривольном виде.
Однако, никто не мог предположить, что администрация кафе и её сотрудницы обратятся в суд, чтобы сохранить свою униформу.
И вот недавно в «Hillbilly Espresso» появился повод для гордости.
Судья Рикардо С. Мартинес вынес решение в пользу кофейни, заявив, что выпущенное ранее городское постановление было унизительным, навязчивым и лишающим женщин свободы выбора.
Если девушки не против подавать кофе в бикини, то это должно быть их правом. Особенно когда в кафе действует такой необычный дресс-код для сотрудниц.
Опубликовано: Антон Райт
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