Официантки, работающие в кофейне, отстояли своё право носить на работе бикини

Кофейня «Hillbilly Espresso» (Эверетт, Вашингтон, США) привлекает к себе немало внимания. То ли благодаря кофе, то ли благодаря униформе официанток.

Городской совет попытался ввести указ, запрещающий дамам расхаживать на рабочем месте в столь фривольном виде.

Однако, никто не мог предположить, что администрация кафе и её сотрудницы обратятся в суд, чтобы сохранить свою униформу.

И вот недавно в «Hillbilly Espresso» появился повод для гордости.

Судья Рикардо С. Мартинес вынес решение в пользу кофейни, заявив, что выпущенное ранее городское постановление было унизительным, навязчивым и лишающим женщин свободы выбора.

Если девушки не против подавать кофе в бикини, то это должно быть их правом. Особенно когда в кафе действует такой необычный дресс-код для сотрудниц.