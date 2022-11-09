Delfi: памятник «Алёша» советским воинам снесли в Резекне в Латвии

В латвийском городе Резекне демонтировали памятник советским воинам-освободителям.

9 ноября информационные агентств Baltnews и Delfi сообщили, что в латвийском городе Резекне был публично демонтирован памятник советским солдатам Красной армии, которые освободили Латвию от оккупационных сил нацистской Германии. Памятник посвящён неизвестному советскому солдату, но в народе он получил название "Алёша".

Установленный в Резекне в 1976 году памятник воинам Советского союза был последним большим мемориалом советской эпохи на территории Латвии, однако теперь он снесён.