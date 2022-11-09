Швейцария может отказаться от санкций против России на основе референдума
2022-11-09 13:47
Швейцарская народная партия SVP предложила собрать подписи за неприсоединение страны к антироссийским санкциям.
Депутаты Швейцарии от партии SVP предлагают провести референдум, по итогам которого станет известно, желает ли население государства поддерживать санкции стран коллективного Запада в отношении России. По данным организации, её члены предлагают внести изменения в статью Конституции 54а, посвящённую знаменитому швейцарскому нейтралитету.
Представители SVP уверены, что правительство Швейцарии не должно поддерживать или оказывать давление на страны ни военными, ни санкционными методами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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