Daily Mirror: Меган Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на выборах в Конгресс США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже не в первый раз нарушила королевский протокол, приняв участие в промежуточных выборах в США и призвав американцев выполнить свой гражданский долг.

9 ноября британская газета-таблоид The Daily Mirror сообщила, что герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла участие в промежуточных выборах в Конгресс США, нарушив британский королевский протокол.

Маркл невзирая на то, что члены королевской семьи обязаны сохранять нейтралитет и не участвовать в политической деятельности, также обратилась ко всем американцам с призывом принять участие в голосовании.

Отмечается, что Меган Марк вместе со своим супругом принцем Гарри в сентябре 2020 года назвала выборы президента США того года «самыми важными выборами в нашей жизни», добавив, что, когда люди голосуют, их «ценности претворяются в жизнь» и их «голоса слышны».