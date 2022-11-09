Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после ремонта
2022-11-09 14:24
В Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС включён в сеть после завершения ремонтных работ.
9 ноября пресс-служба Министерства энергетики Республики Беларусь сообщила представителям СМИ о включении в сеть первого энергоблока Белорусской атомной электростанции «после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».
В ведомстве подчеркнули, что включение первого энергоблока БелАЭС производилось в полном соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации ядерного объекта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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