Аня Тейлор Джой: Восходящая звезда, приковавшая к себе внимание миллионов зрителей
Звезда британского сериалы "Ход королевы" - Аня Тейлор стремительно ворвалась на большие экраны и покорила весь мир.
Необычная внешность, харизма и потрясающая игра актрисы были с восторгом восприняли публикой. Давайте же подороднее узнаем о жизни и карьере молодой актрисы.
Аня Тейлор-Джой— британско-аргентинская актриса, наиболее известная своими ролями в фильмах ужасов «Ведьма», «Сплит» и «Стекло». Популярные роли в фильмах ужасов принесли ей титул «королевы крика».
Джой родилась в США в семье англо-испанского фотографа и дизайнера интерьеров и шотландско-аргентинского банкира. В младенчестве Джой переехала в Аргентину.
В возрасте шести лет она переехала в Лондон, где получила образование, а в 16 лет стала моделью.
Тейлор-Джой, получившая Trophée Chopard на Каннском кинофестивале, женщина со множеством талантов. Она хорошо играет на электрогитаре и укулеле, а также является обученной балериной.
Любящая сестра пятерых детей за кулисами, великолепная леди, несомненно, быстро восходящая суперзвезда. В личном плане она семейная девушка.
Опубликовано: Антон Райт
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