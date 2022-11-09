Аня Тейлор Джой: Восходящая звезда, приковавшая к себе внимание миллионов зрителей

Звезда британского сериалы "Ход королевы" - Аня Тейлор стремительно ворвалась на большие экраны и покорила весь мир.

Необычная внешность, харизма и потрясающая игра актрисы были с восторгом восприняли публикой. Давайте же подороднее узнаем о жизни и карьере молодой актрисы.

Аня Тейлор-Джой— британско-аргентинская актриса, наиболее известная своими ролями в фильмах ужасов «Ведьма», «Сплит» и «Стекло». Популярные роли в фильмах ужасов принесли ей титул «королевы крика».

Джой родилась в США в семье англо-испанского фотографа и дизайнера интерьеров и шотландско-аргентинского банкира. В младенчестве Джой переехала в Аргентину.

В возрасте шести лет она переехала в Лондон, где получила образование, а в 16 лет стала моделью.

Тейлор-Джой, получившая Trophée Chopard на Каннском кинофестивале, женщина со множеством талантов. Она хорошо играет на электрогитаре и укулеле, а также является обученной балериной.

Любящая сестра пятерых детей за кулисами, великолепная леди, несомненно, быстро восходящая суперзвезда. В личном плане она семейная девушка.