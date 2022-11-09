Станюра: ЕС усилит давление на ФРГ для принятия потолка цен на российский газ
Глава Минфина Чехии Збынек Станюра сообщил, что ЕС усилит давление на ФРГ для принятия потолка цен на газ.
9 ноября агентство Рейтер сообщает, что министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что страны Евросоюза терпеливо ведут с ФРГ переговоры по поводу принятия потолка цен на газ и пытаются изменить ее мнение, также продолжат и дальше оказывать на Германию всяческое давление, чтобы склонить ее к принятию нужного ЕС решения.
Ранее издание Politico со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ сообщало, что Германия скептически относится к идее установить потолок цены на российский газ в ЕС так, как в ФРГ опасаются, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки газа.
Опубликовано: Елена Калиновская
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