Станюра: ЕС усилит давление на ФРГ для принятия потолка цен на российский газ

Глава Минфина Чехии Збынек Станюра сообщил, что ЕС усилит давление на ФРГ для принятия потолка цен на газ.

9 ноября агентство Рейтер сообщает, что министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что страны Евросоюза терпеливо ведут с ФРГ переговоры по поводу принятия потолка цен на газ и пытаются изменить ее мнение, также продолжат и дальше оказывать на Германию всяческое давление, чтобы склонить ее к принятию нужного ЕС решения.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ сообщало, что Германия скептически относится к идее установить потолок цены на российский газ в ЕС так, как в ФРГ опасаются, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки газа.