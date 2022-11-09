Знаменитые актеры, которые не смогли поступить в театральный институт с первого раза

Какие актеры смогли поступить в театральный вуз только спустя несколько попыток?

Выдающуюся актрису и народную любимицу Фаину Раневскую категорически не хотели принимать в театральный институт.

Ей неоднократно указывали на дверь, утверждая, что у нее нет ни таланта, ни внешних данных для того, чтобы иметь хоть какие - то минимальные возможности реализоваться как актрисе.

Но это не помешало ей обучаться у известной провинциальной актрисы Павлы Вульф, и в последующем состояться в профессии.

Владимир Меньшов

Большинству зрителей будет сложно поверить в то, что Владимир Меньшов предпринимал несколько попыток сдать экзамены в театральный институт и попасть в число студентов, но ему долго этого не удавалось.

За то время, которое он не мог посвятить себя актерской профессии, он успел сменить множество работ, но его актерская и режиссерская карьера все равно состоялась.

Алексей Петренко

У Алексея тоже возникли проблемы с поступлением, в связи с чем ему пришлось очень сильно постараться, чтобы все - таки оказаться зачисленным в заветный театральный институт.

Но так как мальчик с самого раннего детства точно знал, что актерская профессия - это его судьба, то не обращал внимания на неудачи и продолжал попытки.

Его упертый и целеустремленный характер проявился и в профессии, в которой актер успешно состоялся.

Юрий Никулин

Сомнения в таланте молодого человека возникали у преподавателей всех театральных вузов, поэтому предпринимая попытки получить желаемое образование, он каждый раз сталкивался с отказом.

Но это не помешало ему стать одним из самых выдающихся советских актеров, которого зрители помнят до сих пор.

Инна Чурикова

В том, что эта талантливая женщина является одной из самых выдающихся отечественных актрис, не возникает сомнений, но стать студенткой театрального вуза с первой попытки она тоже не смогла, потому что приемная комиссия очень критично оценила ее внешность, что расстроило девушку, но сдаваться и отступать она не собиралась.

Образование и настоящий актерский талант часто не имеют ничего общего, а в театральных вузах слишком критично подходят к оценке студентов, что часто становится причиной, по которой реальные таланты остаются за их дверьми.

Но эти актеры точно знали, чего хотят с самого начала, поэтому их не сломали трудности, а только и закалили их характер и заставили работать над собой, что и помогло им в дальнейшем добиться настоящего успеха в кинематографе.