Канадский наёмник уничтожен под Артёмовском

CBC News сообщило, что под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник Джозеф Хильдебранд.

9 ноября ряд канадских СМИ сообщили о том, что 33-летний бывший канадский военный Джозеф Хильдебранд 6 ноября был уничтожен в зоне боевых действий под Артёмовском во время выполнения боевого задания.

Как стало известно изданию, фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину в качестве добровольца на стороне ВСУ.

По словам родственников, девять из 12 членов его группы были ликвидированы, о произошедшем семья узнала от выживших солдат.