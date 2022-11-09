Канадский наёмник уничтожен под Артёмовском
2022-11-09 15:14
CBC News сообщило, что под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник Джозеф Хильдебранд.
9 ноября ряд канадских СМИ сообщили о том, что 33-летний бывший канадский военный Джозеф Хильдебранд 6 ноября был уничтожен в зоне боевых действий под Артёмовском во время выполнения боевого задания.
Как стало известно изданию, фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину в качестве добровольца на стороне ВСУ.
По словам родственников, девять из 12 членов его группы были ликвидированы, о произошедшем семья узнала от выживших солдат.
Опубликовано: Елена Калиновская
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