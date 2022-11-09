Sky News: Карла III и его супругу Камиллу неизвестный закидал яйцами в Йорке

Неизвестный молодой человек закидал яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорт Камиллу в Йорке.

9 ноября британский телеканал Sky News сообщил о том, что царствующий король Соединённого Королевства Карл III и его супруга Камилла стали жертвами нападения во время своего визита в Йорке, куда монаршие особы прибыли для открытия памятника Елизавете II.

Отмечается, что неизвестный бросил в Карла III и его жену три яйца под крики «Британия построена на крови рабов!», после молодой человек был незамедлительно задержан правоохранителями.