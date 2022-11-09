Sky News: Карла III и его супругу Камиллу неизвестный закидал яйцами в Йорке
2022-11-09 15:14
Неизвестный молодой человек закидал яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорт Камиллу в Йорке.
9 ноября британский телеканал Sky News сообщил о том, что царствующий король Соединённого Королевства Карл III и его супруга Камилла стали жертвами нападения во время своего визита в Йорке, куда монаршие особы прибыли для открытия памятника Елизавете II.
Отмечается, что неизвестный бросил в Карла III и его жену три яйца под крики «Британия построена на крови рабов!», после молодой человек был незамедлительно задержан правоохранителями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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