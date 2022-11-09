Мужчина забросал яйцами короля Британии Карла III и его жену в Йорке

Неизвестный напал на нового британского короля Карла III, забросав его яйцами.

9 ноября новый король Великобритании Карл III вместе с супругой прибыл в британский Йорк, где принял участие в торжественном мероприятии, пройдясь по улицам города. В какой-то момент из толпы зрителей вырвался неизвестный мужчина, который забросал яйцами Карла III и его жену, однако монарх не был ранен.

По данным СМИ, во время нападения молодой человек кричал, что "Британия была построена на крови рабов". К текущему моменту нападавший задержан.