Daily Express: Россия готовится к испытанию новейшей ядерной ракеты Сармат-2

Российская Федерация готовится провести испытания баллистической ядерной ракеты.

По данным известного британского издания Daily Express, в Российской Федерации уже в скором времени могут испытать новейшую ядерную ракету.

Российские войска уже в ближайшее время планируют провести тестовый запуск ракеты "Сармат-2", которую в Соединенных Штатов прозвали "Сатана".

Эта ракета может нести 16 ядерных зарядом на скорости до 16 тысяч миль в час.

"После первого испытания Путин сказал, что ракета «заставит задуматься» врагов России. Дмитрий Рогозин в мае сообщил, что почти 50 ракет "Сатана-2" находятся в массовом производстве и скоро будут готовы", — говорится в тексте публикации издания.