Daily Express: Россия готовится к испытанию новейшей ядерной ракеты Сармат-2
Российская Федерация готовится провести испытания баллистической ядерной ракеты.
По данным известного британского издания Daily Express, в Российской Федерации уже в скором времени могут испытать новейшую ядерную ракету.
Российские войска уже в ближайшее время планируют провести тестовый запуск ракеты "Сармат-2", которую в Соединенных Штатов прозвали "Сатана".
Эта ракета может нести 16 ядерных зарядом на скорости до 16 тысяч миль в час.
"После первого испытания Путин сказал, что ракета «заставит задуматься» врагов России. Дмитрий Рогозин в мае сообщил, что почти 50 ракет "Сатана-2" находятся в массовом производстве и скоро будут готовы", — говорится в тексте публикации издания.
Опубликовано: Николай Скира
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