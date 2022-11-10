Генсек НАТО: нельзя недооценивать мощный военный потенциал России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мощный военный потенциал России нельзя недооценивать.

Он сказал, что РФ по-прежнему обладает возможностями атаковать украинские города, наносить удары.

По словам Столтенберга, Россия может причинить немало урона с помощью беспилотников и ракет.

Ранее он утверждал, что в НАТО не хотят прекращения конфликта на Украине на условиях России.