Генсек НАТО: нельзя недооценивать мощный военный потенциал России
2022-11-10 00:44
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мощный военный потенциал России нельзя недооценивать.
Он сказал, что РФ по-прежнему обладает возможностями атаковать украинские города, наносить удары.
По словам Столтенберга, Россия может причинить немало урона с помощью беспилотников и ракет.
Ранее он утверждал, что в НАТО не хотят прекращения конфликта на Украине на условиях России.
Опубликовано: Светлана Репина
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