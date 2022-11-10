Майданов: новый закон о пропаганде ЛГБТ должен регулировать опубликованный ранее контент
2022-11-10 00:49
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре и певец Денис Майданов заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ должен распространяться и на контент, опубликованный ранее.
Он отметил, что закон не регулирует контент с пропагандой нетрадиционных отношений, созданный ранее.
По словам Майданова, речь идет о литературе, театральных постановках, публикациях в СМИ, фильмах, видео в соцсетях.
Он предложил предъявлять к владельцам соцсетей, онлайн-кинотеатров, стимингов требования по удалению такого контента.
Опубликовано: Светлана Репина
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