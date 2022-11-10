«Очень оригинально": Сергей Соседов не прочь посмотреть на Киркорова в лосинах

Музыкальный критик считает, что артист должен удивлять и шокировать зрителей, потому ничего предосудительного в прозрачном костюме певца не нашел.

Желание эпатировать, удивлять зрителей свойственно каждому артисту. Этим, вероятно, и продиктован выход Филиппа Киркорова вышел на сцену в прозрачном облегающем костюме, считает Сергей Соседов.

«Артист должен как-то эпатировать публику, удивлять какими-то нарядами. Должен делать нечто такое, чтобы о нем все говорили. И ладно бы голышом вышел, мы обсудили бы, есть ли на что там посмотреть», - сказал телеведущий в интервью 5-tv.ru.

Соседов признался, что не видел скандальный костюм Киркорова, который обсуждается несколько дней. Но, судя по рассказам, это был оригинальный наряд, полагает критик.

«Значит, это здорово выглядело — имитация татуировок. Значит, уже хорошо, и я заинтригован… Вы вот рассказываете, а мне уже хочется посмотреть. Значит, он сделал это не зря. Значит, не зря надевал эти лосины. Это очень оригинально, что ж в этом плохого? Ничего плохого не вижу», — подытожил Соседов.

Бурные обсуждения вызваны распространившимся в сети ролика с концерта Филиппа Бедросовича в Астане. На сцену народный артист вышел в полупрозрачных лосинах, под которыми отчетливо видно нижнее белье. Казалось, что певец забыл надеть часть костюма. И сам Киркоров вел себя так, будто ему было некомфортно в таком виде.