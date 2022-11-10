Любитель острого перца Грегори Фостер установил очередной мировой рекорд

Фостер не просто любит острый перец. Он ещё и владеет компанией по выращиванию перца и производству экстремально жгучих соусов. Рекорд показался ему очень болезненным.

Житель США ранее уже попадал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что сумел съесть три перчика сорта Carolina Reaper за 8,72 секунд. Теперь же Грегори справился с десятью перцами (кстати, самыми острыми в мире), уложившись в 33,15 секунд.

Дополнительная сложность состояла в том, что любитель остренького не просто поедал перец, но и по сути соревновался с Митчем Доннелли, который также неравнодушен к перчику и являлся достойным конкурентом.

Однако, Грегори доказал, что пока способен удерживать рекорды, связанные с поеданием Carolina Reaper.

Правда, рекорд показался мужчине чрезвычайно болезненным и сопровождался отрыжкой, обильным потоотделением и даже приступами рвоты (причём это касается обоих соперников).

Грегори рассказал, что как будто наелся раскалённой лавы. Видимо, возможность в очередной раз увидеть своё имя в Книге рекордов Гиннеса того стоила.