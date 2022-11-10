Шукшина назвала высказывания Пугачевой в адрес россиян непростительными

Актриса Мария Шукшина считает, что оскорбления, которые певица Алла Пугачева позволила себе в адрес соотечественников, простить нельзя.

Мария Шукшина убеждена, что люди никогда не забудут, как Алла Пугачева оскорбила своих фанатов, покинув Россию. Своим мнением звезда экрана поделилась в интервью изданию "The Voice".

Актриса считает, что Алла Борисовна осознает это, и на родину возвращаться не намерена.

Отметим, что ранее Шукшина назвала творчество Пугачевой ширпотребом.