Запрос «кирилл стремоусов погиб» подскочил в поисковых трендах 9 ноября 2022 года
2022-11-10 12:18
Люди ищут, правда ли погиб в ДТП блогер из Херсона, Украина, Кирилл Стремоусов. Запросы идут из Украины, России, Беларуси, Польши.
У Кирилла Стремоусова был телеграм-канал. Крайняя новость там опубликована 9 ноября 2022 года.
9 ноября 2022 года кремлевские издания ТАСС и РИА Новости сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября.
Авария якобы случилась под Геническом Херсонской области. Ему было 45 лет.
Минздрав Херсонской области по состоянию на 15:40 по киевскому времени подтвердил факт ДТП со Стремоусовым.
Опубликовано: Антон Райт
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