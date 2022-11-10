Запрос «кирилл стремоусов погиб» подскочил в поисковых трендах 9 ноября 2022 года

Люди ищут, правда ли погиб в ДТП блогер из Херсона, Украина, Кирилл Стремоусов. Запросы идут из Украины, России, Беларуси, Польши.

У Кирилла Стремоусова был телеграм-канал. Крайняя новость там опубликована 9 ноября 2022 года.

9 ноября 2022 года кремлевские издания ТАСС и РИА Новости сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября.

Авария якобы случилась под Геническом Херсонской области. Ему было 45 лет.

Минздрав Херсонской области по состоянию на 15:40 по киевскому времени подтвердил факт ДТП со Стремоусовым.