Отношение к женским половым органам в культуре представляет собой противоречие между страхом и поклонением

Отношение к женской вагине в культурах разных стран может отличаться, но схоже в том, что этот орган вызывает и трепет, и отвращение, и страх, и восхищение.

Отношение к половым органам и самого человека, и окружающих формируется в раннем детстве и во многом предопределяется его полом. Но полом не самим по себе, а той гендерной расстановкой сил, которая существует в культуре общества.

И если с отношением к мужскому половому члену более-менее все ясно, то женская вагина является средоточием противоречий даже в нашем постиндустриальном столетии, когда, казалось бы, все сексуальные революции являются свершившимся фактом и все карты, что называется, раскрыты.

С одной стороны мужская культура воспитывает в девочке отношение к вагине, как к пустому пространству, в противовес половому члену, который однозначно есть (и эту точку зрения поддерживает и разделяет фрейдистская теория психоанализа), с другой же внимание к ней и физическое, и сексуальное, и культурное чрезвычайно, и отнюдь не соответствует статусу объекта, который можно было бы охарактеризовать как пустое место.

Противоречивость отношения к вагине предопределена, прежде всего, мужским взглядом, который одновременно и унизил это место, и возвысил его до небывалых высот. Образ вагины существует не только в прямом, сугубо анатомическом смысле. Здесь-то как раз никакой загадки нет. Однако анатомия и физиология, а также предназначение этого органа ими обусловленное вкупе с сексуальным контекстом, в котором вагина представляет собой желанный эпицентр вожделения, порождает и иные более соотносящиеся с культурной средой аспекты рассмотрения.

В одном из них вагина представляет собой загадочное место, где совершается величайшее таинство, где человек проходит самый важный путь в своей жизни, путь в саму жизнь. Несмотря на то, что процесс рождения досконально изучен современной медициной, подсознательная историческая память продолжает хранить ореол загадочности вокруг органа, дарующего жизнь.

Вагина это орган-рана, кровоточащий даже не будучи таковой. Это в свою очередь, также порождает и страх, и трепет, и интерес к ней.

Вагина это сексуальный орган, столь значимый, что дает женщине возможность, используя мужской к нему интерес, получать дополнительные социальные преимущества. Таким образом, мы затрагиваем еще одно культурное явление проституцию.

Наличием вагины и отношением к ней определяется половая принадлежность, и, соответственно, значительная часть самоидентичности женщины с самых ранних лет. Так мы видим психологическую составляющую вопроса.

Влияние этого мощного образа трудно переоценить. Он шел с человечеством на протяжении всей его истории, был одним их тех факторов, которые создавали культурный и нравственный облик народов, и подчас даже творил эту историю!