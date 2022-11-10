ЕС не будет выдавать шенген получившим загранпаспорт в 4 новых регионах РФ

Евросоюз отказался выдавать шенгенскую визу россиянам, которые получили заграничный паспорт в новых регионах России.

Вечером 10 ноября европарламентарии обнародовали коллективное заявление, согласно которому граждане России, получившие заграничные паспорта в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках, не могут претендовать на получение шенгенской визы.

Также в заявлении пресс-службы Европарламента отмечается, что шенгенская виза не будет выдаваться россиянам, получившим загранпаспорт в Южной Осетии и Абхазии.

Причиной отказа Европейского союза выдавать шенгенскую визу жителям данных территорий с российским паспортом является непризнание Брюсселем отторжения Южкой Осетии и Абхазии от Грузии, а выхода Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик из состава Украины.