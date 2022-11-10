Морозов рассказал, что будет с Comedy Club после ухода Воли, Батруднова и Харламова
2022-11-10 18:26
Юморист Александр Морозов высказал мнение по поводу ухода из "Comedy Club" самых ярких его участников Павла Воли, Тимура Батруднова и Гарика Харламова.
Комик и ведущий ТВ Александр Морозов в интервью журналисту "iReactor" рассказал, что ждет юмористическое шоу "Comedy Club" после ухода Гарика Харламова и его коллег.
Артист уверен, что когда уходят знаковые личности, меняется формат проекта.
Морозов не исключает вероятности, что эти изменения могут и никак не отразится на дальнейшей судьбе популярной передачи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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