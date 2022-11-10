Эксперты рассказали о пользе сухофруктов для организма

Считается, что сухофрукты полезны для здоровья – поэтому все чаще даже самые заядлые любители сладкого стараются запасти к чаю не печенье или конфеты, а курагу, чернослив или изюм.

Много ли в них пользы?

Для начала неплохо бы определиться, что считать сухофруктами, ведь этот термин охватывает множество методов обработки. Финики, инжир, чернослив, изюм, абрикосы, яблоки и груши обычно не содержат дополнительного сахара, так как их сушат прямо с грядки. А вот ягоды – такие как клюква, вишня, клубника перед консервированием обычно варят в сахарном сиропе или фруктовых соках, что слегка сбивает потребителей с толку. И правда: чем считать такой продукт – сладостью или гадостью, с точки зрения здоровья?

В некоторых случаях за счет добавления сладкого улучшаются вкусовые качества продукта (например у ядреной кислой клюквы). Но большинство сухофруктов в этом не нуждаются, и их дополнительно подслащивают с другими целями: чтобы были мягкими и дольше хранились, поскольку сахар и сахарные сиропы действуют как естественные увлажнители и консерванты.

Понятно, что все продукты с добавленным сахаром нужно мысленно поставить на одну полку с конфетами: да, в отличие от последних, в сушеных ягодах есть еще немного клетчатки и, возможно, биофлавоноидов, но в остальном – это ударная доза глюкозы, которая при злоупотреблении ею убивает печень.

В странах, которые сушат и вялят урожаи с древности, в частности в Турции, некоторые ученые с уверенностью утверждают, что макро- и микроэлементы и биологически активные вещества из сухофруктов могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний... Правда, при внимательном прочтении этих научных трудов может выясниться, что большинство авторов входят в Международный совет по орехам и сухофруктам (есть и такой!) и получают от него финансовую поддержку. И сразу как-то сложнее доверять этим ученым мужам!

Но есть, конечно, и независимые эксперты. Вклад сухофруктов в здоровье общества обсуждали, например, на специальном научном семинаре в Великобритании. Его участники подытожили результаты нескольких исследований и пришли к выводу, что содержание полезных веществ в сухофруктах остается таким же, как и в свежих – за исключением витамина С (он страдает при любой обработке).

И особая статья – это чернослив: он незаменим для здоровья кишечника. Есть данные, что порция из нескольких штук в день может защитить от колоректального рака: кишечные бактерии благодаря вяленой сливе будут в настолько хорошей форме, что не позволят организму заболеть!

Профилактика рака и ожирения:

Американские медики – в том числе из Гарвардской школы общественного здравоохранения – рассмотрели 16 исследований с участием пациентов, пострадавших от разных видов рака пищеварительной системы. И сделали осторожный вывод: снижение риска смерти у больных, возможно, было связано с приемом 3–5 и более порций сухофруктов в неделю.

А вот в борьбе с ожирением замена конфет на изюм, курагу, чернослив себя совсем не оправдала! Это неопровержимо доказали итоги наблюдений за 25 тысячами участников Национального обследования состояния здоровья и питания в США.

Как выяснилось, рацион любителей сухофруктов был ощутимо богаче клетчаткой и другими полезными веществами (вроде калия и полиненасыщенных жирных кислот) – но при этом исследователи насчитали в нем в среднем на 200 килокалорий больше, чем у тех, кто сухофрукты в свою диету не включал. Так что их польза для фигуры – не более, чем миф. Судите сами: в свежих абрикосах содержится 50-70 ккал на 100 граммов, а в сушеных – в 5 раз больше, 250 ккал!