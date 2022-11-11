Reuters: из-за ограничения цен на российскую нефть танкеры останутся в море без страховки и покупателей

Агентство Reuters сообщает, что после ограничения цен на российскую нефть может сложиться кризисная ситуация.

Это связно с тем, что после введения ограничений танкеры с нефтью останутся в море. У них не будет ни страховки, ни покупателей.

Речь идет о судах, которые выйдут в море до введения ограничений для доставки нефти, купленной ранее.

Ожидается, что сложности начнутся после 5 декабря. В этот день начнет действовать запрет на поставки нефти из России в Евросоюз.