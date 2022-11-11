Бабушка из Чехии прославила свою деревню на весь мир
Каждую весну и лето старушка проводит с кистью в руках, чтобы рисовать прекрасные узоры на стенах.
94-летняя Агнес Каспаркова живет в небольшой чешской деревушке.
Казалось бы, в этом нет ничего особенного, ведь многие старушки живут в деревнях в разных уголках мира.
Но дело в том, что Агнес - необычная бабушка. Она - художница, которая рисует в сложной технике цветочной настенной росписи, характерной для южной Чехии.
Теперь ее родное местечко напоминает декорации к волшебной сказке.
Каждую весну и лето женщина берет в руки кисточку и синюю краску и старательно украшает стены, дверные и оконные рамы великолепными узорами.
Земляки совсем не против, что она рисует прямо на стенах их домов, наоборот: они гордятся творчеством уникальнй землячки, которая прославила их деревню на весь мир.
Все началось с того, что когда-то Анежка, которая работала в сельском хозяйстве, увлеклась живописью в качестве хобби.
А потом она увидела, как одна из жительниц деревни украшает свой дом настенной росписью - и переняла ее идею.
Хотя старушка стала знаменитой и получила всемирное признание, она уверяет, что украшает родное место ради собственного удовольствия.
Опубликовано: Наталья Павлова
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