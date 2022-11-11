Бабушка из Чехии прославила свою деревню на весь мир

Каждую весну и лето старушка проводит с кистью в руках, чтобы рисовать прекрасные узоры на стенах.

94-летняя Агнес Каспаркова живет в небольшой чешской деревушке.

Казалось бы, в этом нет ничего особенного, ведь многие старушки живут в деревнях в разных уголках мира.

Но дело в том, что Агнес - необычная бабушка. Она - художница, которая рисует в сложной технике цветочной настенной росписи, характерной для южной Чехии.

Теперь ее родное местечко напоминает декорации к волшебной сказке.

Каждую весну и лето женщина берет в руки кисточку и синюю краску и старательно украшает стены, дверные и оконные рамы великолепными узорами.

Земляки совсем не против, что она рисует прямо на стенах их домов, наоборот: они гордятся творчеством уникальнй землячки, которая прославила их деревню на весь мир.

Все началось с того, что когда-то Анежка, которая работала в сельском хозяйстве, увлеклась живописью в качестве хобби.

А потом она увидела, как одна из жительниц деревни украшает свой дом настенной росписью - и переняла ее идею.

Хотя старушка стала знаменитой и получила всемирное признание, она уверяет, что украшает родное место ради собственного удовольствия.