Reuters: Илон Маск допускает банкротство Twitter в 2023 году

Американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что не исключает объявления банкротом недавно выкупленной им компании Twitter.

В пятницу Илон Маск дал интервью американской газете Reuters, где публично заявил, что недавно купленную им социальную сеть Twitter может ожидать банкротство. По словам Маска, уже в 2023 году компания Twitter столкнётся с рекордным оттоком капитала в размере нескольких миллиардов долларов.

Примечательно, что ранее Илон Маск запретил удалённую работу в Twitter, обязав сотрудников проводить не менее сорока часов в неделю на территории офиса. Также Илон Маск пообещал интегрировать криптовалюту в работу Twitter.

При этом Маск уверен, что наилучшим выбором для интеграции криптоактивов в экосистему Twitter будет токен Doge, стоимость которого накануне многократно выросла.