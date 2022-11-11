Reuters: Илон Маск допускает банкротство Twitter в 2023 году
Американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что не исключает объявления банкротом недавно выкупленной им компании Twitter.
В пятницу Илон Маск дал интервью американской газете Reuters, где публично заявил, что недавно купленную им социальную сеть Twitter может ожидать банкротство. По словам Маска, уже в 2023 году компания Twitter столкнётся с рекордным оттоком капитала в размере нескольких миллиардов долларов.
Примечательно, что ранее Илон Маск запретил удалённую работу в Twitter, обязав сотрудников проводить не менее сорока часов в неделю на территории офиса. Также Илон Маск пообещал интегрировать криптовалюту в работу Twitter.
При этом Маск уверен, что наилучшим выбором для интеграции криптоактивов в экосистему Twitter будет токен Doge, стоимость которого накануне многократно выросла.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Путин отказался от участия в саммите G20
Ксения Собчак не хочет, чтобы ее сын Платон стал артистом
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах