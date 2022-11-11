Влияние микроволновки на качество еды

Микроволновка есть почти в каждом доме, но порой мы пользуемся ею с опаской — не вредно ли — все-таки идёт электромагнитное излучение.

Меняется ли структура продуктов в СВЧ-печи?

Некоторые люди уверены, что под действием микроволн еда меняется на молекулярном уровне. При этом разрушаются витамины и структура белка, а сами продукты становятся канцерогенными.

Для начала следует понять принцип действия микроволновки. Магнетрон можно считать «сердцем» устройства, он излучает короткие неионизирующие микроволны, такие обычно используются в сотовой связи, Bluetooth и Wi-Fi.

Эти микроволны действуют на полярно заряженные молекулы воды и жира, которые начинают крутиться, меняя свое положение 5 млрд раз в секунду. Они хаотично вертятся в разные стороны, сталкиваясь друг с другом, и в результате самонагреваются.

Вода внутри клеток может даже закипать. Но микроволны не обладают достаточной энергией, чтобы разорвать молекулярные связи и выбить электроны из атомов, это доступно только ионизирующим гамма-волнам, которые мы называем радиацией. Они, конечно, не имеют никакого отношения к микроволновке. Ну, а чтобы еда не стала вредной, не разогревайте ее в пластике или полиэтилене, используйте специальную посуду для СВЧ-печей, лучше стеклянную.

Теряет ли еда витамины после микроволновки?

Наоборот, микроволновая печь действует на еду бережнее, чем другие виды кулинарной обработки. Для эксперимента одно яблоко запекли в микроволновке, а другое — в духовке. И что вы думаете — в первом оказалось на 20 % больше витамина С! Поскольку в микроволновой печи процесс нагревания происходит быстрее, нутриенты, включая витамины, разрушаются медленнее.

Ученые из Испании решили проверить, как сохраняется польза брокколи при нескольких вариантах приготовления. На первом месте по пользе оказалась пароварка, на втором — скороварка, на третьем — СВЧ-печь.

«В скороварке количество биоактивных веществ снизилось на 20 %, — рассказывает Кристина Гарсия-Вигуэра, профессор научно-исследовательского совета Испании. — В микроволновке мы потеряли 80% витамина С и 50% других компонентов. Потом мы начали уменьшать мощность с 1000 Ватт до 500 и обнаружили, что в этом случае витаминов сохраняется больше, пусть даже и приготовление замедляется».

Некоторые продукты ученые советуют готовить именно в микроволновке, в частности красную капусту, поскольку в ней в этом случае сохраняется больше антиоксидантов антоцианов. Цветная капуста же, приготовленная при помощи микроволн, не теряет антиоксидант кверцетин, тогда как при варке он улетучивается. И еще — готовка в СВЧ-печи снижает количество бактерий, поэтому это хороший способ обеззараживания пищевых продуктов.

Вредно ли разогревать детское питание в СВЧ?

В некоторых статьях утверждают, что если микроволнами разогревать детскую смесь или грудное молоко, аминокислота пролин превращается в токсин, способный навредить нервной системе ребенка. Все это очередной миф.

Вот что говорит по этому поводу Ольга Багрянцева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии: «Ученые проводили исследования и пришли к выводу, что разогревание детского питания и грудного молока в микроволновке совершенно безопасно».

Опасно ли стоять рядом с микроволновкой?

Говорят, очень опасно находиться рядом с этой печью — дескать, она облучает нас и повышает уровень радиации. Инженер-эколог испытательной лаборатории Антон Аюкасов измерил излучения от разных микроволновок. В результате замеров было выявлено, что на расстоянии 20 см все излучения абсолютно безопасны.

С увеличением дистанции электромагнитное поле ослабевает, и в полуметре, где и рекомендуют находиться во время работы техники, излучений уже не было. К тому же не случайно в дверцу СВЧ-печи встроена сетка с микроскопическими отверстиями, так называемая клетка Фарадея, блокирующая электромагнитные изучения. Для гаджетов, кстати, тоже выпускаются подобные сумочки.

Угрозу может представлять лишь поврежденная сетка СВЧ-печи, переделанная таким образом, чтобы микроволновка могла работать с открытой дверцей — так иногда делают для зрелищных опытов. В некачественных, неисправных и слишком старых микроволновках может происходить утечка излучения, поэтому если вы пользуетесь такой техникой, во время ее работы стойте как можно дальше.

И вообще, полностью исправная микроволновка изучает энергии не больше, чем Wi-Fi роутер. Кроме того, для производителей микроволновых печей разработаны стандарты по ограничению излучения, при этом плотность мощности должна быть 5 мВт/см2 на расстоянии 5 см от печи. Для сравнения — плотность мощности большинства мобильных телефонов — 10 мВт/ см2. Но почему-то никто не отказывается от мобильной связи…

Правда ли, что дорогие микроволновки безопаснее?

При сравнении электромагнитного излучения, исходящего от СВЧ-печей разных видов, никаких различий между брендовыми и бюджетными моделями не наблюдается. Однако некоторые дешевые микроволновки от малоизвестных торговых марок продемонстрировали не очень хорошие показатели электробезопасности.

Погибнут ли растения, если поливать их водой из СВЧ-печи?

Еще один миф — водой, разогретой в микроволновке, нельзя поливать растения, так как они погибнут. Что ж, вода из СВЧ-печи была отправлена в лабораторию, и в ней не нашли ничего особенного. Вода, подогретая в микроволновке и после этого охлажденная — та же самая вода, до нагрева.

Этой водой неделю поливали растения, а они продолжали расти и не собирались увядать. В частности, в 2008 году ученые провели исследование с нутом и выяснили, что вода, нагретая в микроволновке даже увеличила его рост и всхожесть семян. Однако некоторые растения при длительном поливе имели более бледную зеленую окраску и пониженное содержание хлорофилла.