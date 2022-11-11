Австралийские исследователи засняли на видео, как осьминоги бросаются илом и ракушками

Подводные видеокамеры в Австралии зафиксировали более 100 случаев, когда осьминоги бросали друг в друга ил и ракушки.

Осьминоги собирали ракушки и ил с морского дна и явно намеренно бросали все это в своих сородичей.

При этом в цвель попадало не более 17% бросков. Так вели себя и самцы, и самки, поэтому исследователи пока не разобрались в мотивах.

Однако ученые полагают, что подобные действия имеют социальную цель.