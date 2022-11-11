Дайверы нашли фрагмент космического корабля «Челленджер» на дне Атлантического океана
2022-11-11 02:01
Съемочная группа, работающая над сериалом о Бермудском треугольнике, сделала неожиданное открытие у берегов Флориды.
Они нашли часть космического корабля «Челленджер», который взорвался в полете 28 января 1986 года через 73 секунды после запуска.
Причиной стало ослабление резиновых уплотнителей внутри корабля, из-за чего произошел выброс горячего газа.
В результате катастрофы погибли все семь членов экипажа, в том числе Криста Маколифф, которая должна была стать первым учителем в космосе. Обломки взрыва упали в Атлантический океан.
Опубликовано: Светлана Репина
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