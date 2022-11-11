Euractiv: Турцию могут исключить из Совета Европы из-за пожизненного заключения бизнесмена

По информации Euractiv, Турцию могут исключить из Совета Европы, поскольку страна не выполнила постановления Европейского суда по правам человека.

Спорным вопросом оказалось пожизненное заключение бизнесмена Османа Кавалы, которого осудили за попытку госпереворота в 2016 году.

ЕСПЧ потребовал освободить его, однако это требование не было выполнено, как и около 500 других постановлений суда.

Комитет министров Совета Европы возбудил судебное разбирательство против Турции, по итогам которого ее членство в Совете может быть прекращено или приостановлено.