Илон Маск считает возможным банкротство Twitter
2022-11-11 03:11
Илон Маск не исключает банкротства компании Twitter, которую он приобрел совсем недавно.
По мнению бизнесмена, это случится, если социальная сеть не начнет зарабатывать больше денег. Об этом он рассказал сотрудникам компании.
Маск отметил, что в 2023 году Twitter может потерять несколько миллиардов долларов.
Ранее Илон Маск уволил большое количество сотрудников, а остальных лишил возможности работать удаленно.
Опубликовано: Светлана Репина
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