В США расследуют вспышку листерии из-за сыра и мясных деликатесов

Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о расследовании вспышки листерии, зарегистрированной в шести разных штатах и заразившей 16 человек.

По меньшей мере 13 человек были госпитализированы, а у одной беременной женщины произошел выкидыш из-за болезни. Кроме того, сообщается об одной смерти.

По данным CDC, большинство людей сообщили, что недавно ели мясо или сыр с прилавков гастрономов, которые сейчас работают над выявлением конкретных продуктов, которые могут быть заражены.

CDC также сообщают, что одиннадцать из зарегистрированных случаев были обнаружены у людей восточноевропейского происхождения или говорящих по-русски.