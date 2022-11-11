В США расследуют вспышку листерии из-за сыра и мясных деликатесов
2022-11-11 03:33
Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о расследовании вспышки листерии, зарегистрированной в шести разных штатах и заразившей 16 человек.
По меньшей мере 13 человек были госпитализированы, а у одной беременной женщины произошел выкидыш из-за болезни. Кроме того, сообщается об одной смерти.
По данным CDC, большинство людей сообщили, что недавно ели мясо или сыр с прилавков гастрономов, которые сейчас работают над выявлением конкретных продуктов, которые могут быть заражены.
CDC также сообщают, что одиннадцать из зарегистрированных случаев были обнаружены у людей восточноевропейского происхождения или говорящих по-русски.
Опубликовано: Светлана Репина
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