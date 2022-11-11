«Лёха из окопа» становится все более популярным в Сети

Бойца 138-й гв. мотострелковой бригады все чаще стали вспоминать на волне популярности ролика с его героической обороной у села Малая Рогань.

В Сети уже прочно закрепился ключ «Лёха из окопа» и в отличие от молдавского блогера Никоглая, который получил депортацию за свое тиктоковское кривляние российские пользователи гордятся поступком парня, а западные завидуют силе духа русских воинов.

Алексея С. нашли и по понятным причинам не раскрывают его фамилию. Достоверно известно, что именно этот боец стал образчиком мужества.

Напомним, что Алексея снял украинский дрон, когда под Малой Роганью в марте 2022 года он, раненый выбросил из окопа две гранаты, которые к нему прилетели с воздуха и не оставил шансов врагу уничтожить себя.