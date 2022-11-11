Издание Daily Mail утверждает, что Великобритания не поддерживает стремления Североатлантического альянса противостоять Москве, поскольку Лондон испытывает проблемы с вооружением.

Журналисты газеты Daily Mail утверждают, что правительство Великобритании не желают выполнять обязанности Лондона перед Североатлантическим альянсом в его курсе на борьбу с Россией, поскольку британская национальная армия переживает кризис, вызванный нехваткой вооружений и боеприпасов.

По данным Daily Mail, после начала спецоперации экономическая стагнация также распространилась на Британию, которая утратила способность закупать новое оружие из-за нехватки средств, в то время как численность британских национальных войск сократилась ввиду дефицита финансирования.