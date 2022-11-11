Daily Mail: Британия против решимости НАТО в борьбе с РФ из-за нехватки оружия
Издание Daily Mail утверждает, что Великобритания не поддерживает стремления Североатлантического альянса противостоять Москве, поскольку Лондон испытывает проблемы с вооружением.
Журналисты газеты Daily Mail утверждают, что правительство Великобритании не желают выполнять обязанности Лондона перед Североатлантическим альянсом в его курсе на борьбу с Россией, поскольку британская национальная армия переживает кризис, вызванный нехваткой вооружений и боеприпасов.
По данным Daily Mail, после начала спецоперации экономическая стагнация также распространилась на Британию, которая утратила способность закупать новое оружие из-за нехватки средств, в то время как численность британских национальных войск сократилась ввиду дефицита финансирования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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