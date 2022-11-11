Рестораны «Макдоналдс» в Беларуси заработают под брендом «Вкусно — и точка»

APS
2022-11-11 11:35

Компания "Вкусно - и точка" уведомляет, что белорусские подразделения "Макдональдс" также заработают под российским брендом.

Пресс-служба белорусской франшизы "Макдональд" "КСБ Виктори Рестораны" сообщает, что в течение нескольких следующих недель рестораны "Макдональдс" в Беларуси заработают под российским брендом "Вкусно - и точка".

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    Официальный аккаунт "Макдональдс Беларусь" в Instagram (деятельность мессенджера запрещена в России на основании признания компании Meta террористической организации) также подтверждает информацию о переименовании сети ресторанов во "Вкусно - и точка", обещая сохранить качество еды, уровень сервиса и все позитивные стороны прежнего бренда.

Опубликовано: Ткачёв Андрей