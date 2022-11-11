Рестораны «Макдоналдс» в Беларуси заработают под брендом «Вкусно — и точка»

Официальный аккаунт "Макдональдс Беларусь" в Instagram (деятельность мессенджера запрещена в России на основании признания компании Meta террористической организации) также подтверждает информацию о переименовании сети ресторанов во "Вкусно - и точка", обещая сохранить качество еды, уровень сервиса и все позитивные стороны прежнего бренда.