Рестораны «Макдоналдс» в Беларуси заработают под брендом «Вкусно — и точка»
2022-11-11 11:35
Компания "Вкусно - и точка" уведомляет, что белорусские подразделения "Макдональдс" также заработают под российским брендом.
Пресс-служба белорусской франшизы "Макдональд" "КСБ Виктори Рестораны" сообщает, что в течение нескольких следующих недель рестораны "Макдональдс" в Беларуси заработают под российским брендом "Вкусно - и точка".
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Официальный аккаунт "Макдональдс Беларусь" в Instagram (деятельность мессенджера запрещена в России на основании признания компании Meta террористической организации) также подтверждает информацию о переименовании сети ресторанов во "Вкусно - и точка", обещая сохранить качество еды, уровень сервиса и все позитивные стороны прежнего бренда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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