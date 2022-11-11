В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах

Соответствующее решение было принято депутатами Киевского горсовета. Русский язык будет полностью исключен из учебных программ школ и детских дошкольных учреждений, принадлежащих Киеву.

Как говорится в официальном сообщении на сайте киевского горсовета, «В столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. <...> Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык».

Как заявил депутат горсовета Вадим Васильчук — председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта, в условиях конфликта с Российской Федерацией вопрос языка является одним из основных вопросов национальной безопасности. По этой причине, как полагает чиновник, вести обучение и изучать русский язык в настоящее время нецелесообразно и неправильно.

Киевские депутаты считают, что данное решение позволит избежать эскалации напряжения в обществе.