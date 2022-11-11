В Беларуси вместо McDonald's будет работать сеть «Вкусно – и точка»
2022-11-11 13:11
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и тока" заменит McDonald's в Белаурси.
На официальных ресурсах белорусской ветки компании McDonald's появилось сообщение о прекращении работы.
Теперь в Беларуси откроется российская сесть под названием "Вкусно и точка".
"Рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением Унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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