В Беларуси вместо McDonald's будет работать сеть «Вкусно – и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и тока" заменит McDonald's в Белаурси.

На официальных ресурсах белорусской ветки компании McDonald's появилось сообщение о прекращении работы.

Теперь в Беларуси откроется российская сесть под названием "Вкусно и точка".

"Рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением Унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении.