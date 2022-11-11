Дмитрий Рогозин следит за военно-техническим обеспечением в зоне СВО
2022-11-11 16:31
Экс-глава «Роскосмоса» известный своими яркими патриотическими заявлениями по случаю проведения военной спецоперации на Донбассе, сообщил, что сейчас напрямую связан с проведением СВО.
«Рогозин сообщил, что возглавил в зоне СВО группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР», - сообщают РИА Новости со слов Рогозина.
Напомним, что с началом частичной мобилизации в России Рогозин появился на Донбассе в форме и с автоматом. Как выяснилось он сопровождал груз, для одной из частей в ДНР.
Ранее президент Путин поставил правительству задачу постоянно мониторить потребности в обеспечении для военных в зоне СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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