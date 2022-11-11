В Баварии при реконструкции здания парламента нашли схрон Первой мировой войны

Оружие и боеприпасы, найденные во время строительных работ в государственном парламенте в сентябре, относятся ко времени Первой мировой войны, но были захоронены только в 1933 году.

Эксперты из Музея баварской армии в Ингольштадте и Государственного управления по охране памятников смогли дать заключение по находке, сообщили в пятницу в парламенте Баварии.

«История здания, в котором заседает федеральный парламент Баварии, более насыщена событиями, чем мы думали ранее», — сказала президент федерального парламента Ильзе Айгнер: «С обнаружением исторического оружия и боеприпасов теперь ясно, что вооруженные группы укрывались в Максимилианеуме вплоть до 1933 года, а затем уничтожали и прятали свое оружие».

Во время строительных работ в новом фойе для посетителей парламента штата строители случайно наткнулись на эффектную находку в сентябре, когда экскаватор пробил бетонный потолок. По данным парламента штата, там было обнаружено около 400 кг боеприпасов, около 40 винтовок и карабинов, а также многочисленные предметы быта, от подсвечников до бутылок.