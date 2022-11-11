Вучич: Сербия ожидает осложнения ситуации в Косово после 21 ноября

Президент Сербии Александр Вучич уверен, что ситуация в Косово может выйти из-под контроля уже в ближайшее время.

Вечером пятницы сербский президент Александр Вучич сообщил, что ожидает возможной эскалации в Косово после 21 ноября, поскольку именно в этот период албанское население намеревается начать штрафовать местных жителей, чьи машины имеют регистрационные номера Сербии. По мнению Вучича, подобные меры являются абсолютно незаконно.

Также Александр Вучич отметил, что власти Косово получают широкую поддержку со стороны Германии и Великобритании, которые могли бы заставить Приштину искать компромисс с Белградом, однако в Берлине и Лондоне не хотят этого делать.